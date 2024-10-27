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07:51, 27 октября 2024Интернет и СМИ

Роль Нарышкина в ходе СВО раскрыли

Коротченко: СВР во главе с Нарышкиным приближает победу России в СВО

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Служба внешней разведки (СВР) во главе с Сергеем Нарышкиным увеличивает свою эффективность в текущих геополитических условиях, тем самым приближая победу России в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Одной из важнейших заслуг Сергея Нарышкина на посту директора СВР является адаптация работы российской внешней разведки к новым геополитическим условиям, вызванным сломом прежнего миропорядка, выстраиванием нового многополярного мира и выходом Запада на прямое военно-политическое противоборство с нашей страной, с ужесточением контрразведывательного режима в западных странах. Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу России в специальной военной операции», — сказал Коротченко.

7 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Ми-6 и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили операцию по подрыву линий электропередачи, которые связывают атомные станции в России с национальной энергосистемой. С этой целью британская разведка занималась систематической подготовкой диверсантов для организации провокаций на российских АЭС, отмечал он.

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      Евгений Силаев
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