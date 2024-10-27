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21:49, 27 октября 2024Мир

Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в текущем году

U.S. News and World Report: РФ возглавила рейтинг сильнейших армий мира

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в текущем году, об этом свидетельствуют данные U.S. News and World Report.

В список стран с самыми сильными армиями также вошли США и Израиль, четвертое место занимает Китай. Украина, по статистике 2024 года, занимает восьмое место. В десятку сильнейших армий мира также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Это ведущие страны, которые, по мнению респондентов глобального опроса, имеют сильные армии, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Британия потеряла свое место в первой десятке. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин.

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      Марина Совина
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