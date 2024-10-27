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12:26, 27 октября 2024Бывший СССР

Российская армия впервые уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR в зоне СВО

ВС РФ впервые уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR в зоне СВО

Фото: drsrada.com

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили израильский радиолокационный комплекс ieMHR Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", тактический радиолокационный комплекс "ieMHR" израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — говорится в отчете ведомства.

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Как отмечает ТАСС, это первый случай уничтожения российскими военными комплекса ieMHR.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российские военные нанесли 42 групповых удара по аэродромам, цехам по производству ударных дронов и базам наемников ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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