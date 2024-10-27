Суд арестовал имущество фигуранта дела экс-замглавы таможенного управления ФТС

Имущество фигуранта дела бывшего замглавы таможенного управления ФТС арестовали

Суд в Москве арестовал имущество экс-замглавы одной из коммерческих фирм Станислава Галлямова. Об этом сообщает ТАСС.

Галлямову вменяют покушение на дачу взятки бывшему заместителю главы Центрального таможенного управления ФТС Александру Беглову, и его жены.

Отмечается, что под арест попали несколько счетов в российских банках, автомобиль, квартира, земельный участок, а также доли в правах на еще один земельный участок и дом.

Ранее суд арестовал имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) было возбуждено в январе 2024 года.