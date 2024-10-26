Суд арестовал имущество сына Порошенко в России

Суд наложил арест на имущество сына экс-президента Украины Порошенко в России

Суд арестовал имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) было возбуждено в январе 2024 года.

Ранее Петр Порошенко и его сын были внесены в перечень террористов и экстремистов.

В начале мая стало известно, что Петра Порошенко объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако, по какой именно, не сообщалось.