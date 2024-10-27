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22:39, 27 октября 2024Мир

В ЕС призвали Грузию к конструктивному диалогу

Глава евродипломатии Боррель призвал Грузию к конструктивному диалогу
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Ciro De Luca / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с парламентскими выборами в Грузии. Его слова приводитТАСС.

Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу и подчеркнул, что инклюзивный контакт в масштабе политического спектра сейчас является главным.

«Согласно заключению Европейского совета от 17 ноября, Евросоюз призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции», — заявил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабившили отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, в ходе голосования имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».

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      Марина Совина
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