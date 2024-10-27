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20:00, 27 октября 2024Бывший СССР

В Европе раскритиковали парламентские выборы в Грузии

Евродепутат заявил об атмосфере ненависти и запугивания на выборах в Грузии

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

В Европарламенте (ЕП) подвергли критике прошедшие в Грузии парламентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ЕП.

Парламентарий из Испании Антонио Лопез-Истуриз Уайт заявил о царившей на выборах атмосфере ненависти и запугивания. Он утверждает, что делегация ЕП стала свидетелем нарушений на ряде избирательных участков. Помимо этого, в предшествовавший голосованию период якобы использовалась антизападная риторика.

В этой связи депутат указал на важность расследования зафиксированных в ходе выборов инцидентов. Обстановка в день голосования серьезно затруднит политический процесс в Грузии, заключил он.

Парламентские выборы в закавказском государстве состоялись в субботу, 26 октября. По данным грузинского ЦИК, победу в них одержала правящая партия «Грузинская мечта». Лидер оппозиции и экс-президент страны Михаил Саакашвили не признал итогов голосования и призвал сторонников устраивать «большие протесты».

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      Алан Босиков
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