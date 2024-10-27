Саакашвили призвал оппозицию Грузии к большим протестам

Экс-президент Грузии Саакашвили призвал оппозицию устраивать большие протесты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию страны бойкотировать итоги выборов в парламент и устраивать «большие протесты». Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он призвал оппозиционные партии не входить в новый парламент, а также «не посыпать голову пеплом».

«Сейчас настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы — народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало!» — написал экс-президент.

ЦИК Грузии сообщал, что партия Саакашвили «Единство — Национальное движение» набрала 9,9 процента голосов и, преодолев 5-процентный минимум, проходит в парламент. Однако лидер партии Тина Бокучава заявила, что политсила не войдет в новый состав парламента, обвинив правящую «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию» в фальсификации итогов.

Также и партия «Коалиция за перемены» отказалась от государственного финансирования и депутатских мандатов.

