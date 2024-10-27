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18:15, 27 октября 2024Бывший СССР

Грузинская оппозиция отказалась от денег

Грузинская оппозиция отказалась от государственного финансирования

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Грузинская оппозиция из «Коалиции за перемены» отказалась от государственного финансирования и депутатских мандатов. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

«"Коалиция за перемены" отказывается от парламентских мандатов, привилегий и финансирования», — отмечается в заявлении движения.

Также представитель коалиции от партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава добавила, что оппозиционные силы не войдут в новый состав парламента, обвинив правящую «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию» в фальсификации итогов.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54 процента голосов. Как следует из опубликованной ЦИК информации, правящая партия Грузии не смогла набрать абсолютного большинства ни в одном из округов столицы республики. Результат оппозиционной коалиции составил по подсчетам ЦИК 45,8 процента голосов.

Также правящая партия не смогла набрать большинство на зарубежных участках.

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      Максим Габриелян
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