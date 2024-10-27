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09:16, 27 октября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии проиграла в Тбилиси

«Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54% голосов

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Партия «Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 100 процентов бюллетеней в столице, передает ТАСС.

Как следует из опубликованной ЦИК информации, правящая партия Грузии не смогла набрать абсолютного большинства ни в одном из округов столицы республики. Результат оппозиционной коалиции составил по подсчетам ЦИК 45,8 процента голосов.

26 октября в Грузии завершились парламентские выборы, а социологические службы начали публиковать результаты своих опросов с избирательных участков. Согласно сразу нескольким Exit poll, «Грузинская мечта» могла проиграть выборы. При этом по результатам предварительного подсчета голосов правящая партия получает более 50 процентов голосов и сможет претендовать на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

Грузинская оппозиция, не дожидаясь окончания работы избирательной комиссии, заявила о своей победе на выборах.

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      Глеб Палехов
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