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17:10, 27 октября 2024Бывший СССР

Правящая в Грузии партия проиграла выборы на зарубежных участках

Правящая партия «Грузинская мечта» проиграла выборы на зарубежных участках

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проиграла выборы на зарубежных участках, набрав всего 13,3 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, выборы вне Грузии прошли на 69 участках. На 67 из них находящаяся у власти политическая сила получила лишь 4,5 тысячи голосов и 13,3 процента соответственно. Ее оппоненты из оппозиции получили порядка 77 процентов поддержки. На одном из участков результаты аннулированы, а из последнего еще не были получены результаты.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54 процента голосов. Как следует из опубликованной ЦИК информации, правящая партия Грузии не смогла набрать абсолютного большинства ни в одном из округов столицы республики. Результат оппозиционной коалиции составил по подсчетам ЦИК 45,8 процента голосов.

При этом согласно данным ЦИК Грузии, после обработки бюллетеней с 3085 участков «Грузинская мечта» получила 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

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      Максим Габриелян
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