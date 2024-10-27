Депутат Дубинский: Остин привез Зеленскому взятку, чтобы он выполнил требования

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Остин, получается, привез Величайшему и "покорителю Сибири" взятку за то, что те заставят солдат стоять под Покровском (украинское название Красноармейска. — прим. "Ленты.ру"), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис», — отметил он.

По словам Дубинского, финансовая помощь в размере 800 миллионов долларов, о выделении которой стало известно во время визита Ллойда Остина в Киев, и которая направлена на производство БПЛА, не будет использована по назначению по ряду причин.

Ранее сообщалось, что во время своего необъявленного визита в Киев Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что США поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

При этом ранее газета The New York Times сообщила, что США выделят Украине военную помощь на 800 миллионов долларов. Издание отмечает, что новая американская помощь Киеву может быть «утешительным призом» для Владимира Зеленского.