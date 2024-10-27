Верховный лидер Ирана прокомментировал удар Израиля по военным объектам страны

Верховный лидер Ирана Хаменеи: Тегеран определит форму ответа Израилю

Власти Ирана определят, как ответить на удар Израиля по своей территории. Так последние события прокомментировал верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, передает ТАСС.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам в Иране.

Хаменеи заявил, что ответные меры будут нацелены на то, чтобы Израиль смог осознать «силу и решимость иранской нации». Конкретные решения в связи с этим будут выработаны иранскими чиновниками, добавил он.

Ранее в США заявили, что удар ЦАХАЛ по Ирану вывел из строя критический в стране объект по разработке баллистических ракет. В результате атаки якобы было повреждено оборудование, которое исламская республика не может производить самостоятельно.