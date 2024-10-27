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00:55, 27 октября 2024Мир

Удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране

Axios: удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Субботний удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. Об этом написал американский портал Axios.

«Ответный удар Израиля по Ирану вывел из строя критический компонент иранской программы по разработке баллистических ракет», — сказано в статье со ссылкой на три источника из Израиля.

Также говорится в том, что Израиль «нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия». По словам собеседников портала, пораженные объекты — «крайне сложное оборудование», которое Иран не производит, а заказывает за рубежом. На их восстановление может уйти минимум год, утверждается в статье. При этом источники отмечают, что у Ирана все еще остаются внушительные запасы ракет.

Портал написал, что в ходе удара были поражены четыре батареи ПВО, которые якобы защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

Накануне стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану. До этого иранские власти, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт. Политик призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру.

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      Марина Совина
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