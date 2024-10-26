Президент Турции Эрдоган заявил о попытке Израиля разжечь региональный конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт, и призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаю соболезнования нашему соседу Ирану и его правительству, ставшему объектом израильской агрессии прошлой ночью», — сказал Эрдоган в субботу, выступая в городе Хатай на юге Турции.

По его словам, «поддерживаемое Западом сионистское правительство Израиля пытается разжечь огонь регионального конфликта». Эрдоган также отметил, что Израиль ждет Божье проклятие и что страны региона не должны участвовать в израильской игре.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Накануне власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.