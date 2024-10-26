Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 26 октября 2024Мир

Эрдоган заявил о попытке Израиля разжечь региональный конфликт

Президент Турции Эрдоган заявил о попытке Израиля разжечь региональный конфликт

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт, и призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаю соболезнования нашему соседу Ирану и его правительству, ставшему объектом израильской агрессии прошлой ночью», — сказал Эрдоган в субботу, выступая в городе Хатай на юге Турции.

По его словам, «поддерживаемое Западом сионистское правительство Израиля пытается разжечь огонь регионального конфликта». Эрдоган также отметил, что Израиль ждет Божье проклятие и что страны региона не должны участвовать в израильской игре.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Накануне власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      На нефтеперерабатывающем заводе в российском регионе вспыхнул пожар

      В подмосковном парке произошла стрельба

      По Тбилиси проехала колонна машин с флагами правящей партии Грузии

      Эрдоган заявил о попытке Израиля разжечь региональный конфликт

      Российский боец одержал пятую победу в UFC

      Путин уточнил правила отмены взыскания алиментов

      Стало известно о погибших при жесткой посадке санитарного вертолета в Кировской области

      Допрос сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

      Санитарный вертолет с четырьмя людьми совершил жесткую посадку в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше