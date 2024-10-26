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16:58, 26 октября 2024Мир

Шольц призвал Иран не отвечать на израильскую атаку

Шольц призвал Иран не наносить ответный удар по Израилю

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не наносить удар по Израилю в ответ на ночную атаку. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

«У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что во время атаки по Ирану Израиль пытался минимизировать потери среди мирного населения. Это, по словам канцлера, «дает возможность избежать дальнейшей эскалации» конфликта. Он также призвал освободить заложников палестинского радикального движения ХАМАС и остановить боевые действия в секторе Газа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США узнали о намерении атаковать Иран за несколько часов до нанесения ударов.

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