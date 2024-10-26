Шольц призвал Иран не отвечать на израильскую атаку

Шольц призвал Иран не наносить ответный удар по Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не наносить удар по Израилю в ответ на ночную атаку. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

«У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что во время атаки по Ирану Израиль пытался минимизировать потери среди мирного населения. Это, по словам канцлера, «дает возможность избежать дальнейшей эскалации» конфликта. Он также призвал освободить заложников палестинского радикального движения ХАМАС и остановить боевые действия в секторе Газа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США узнали о намерении атаковать Иран за несколько часов до нанесения ударов.