Израиль проинформировал США об атаке на Иран за несколько часов до ее начала

WSJ: США узнали об атаке Израиля на Иран за несколько часов до ее начала

США узнали о намерении атаковать Иран за несколько часов до нанесения ударов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, арабские и европейские страны уведомили о готовящейся атаке Иран. Уточняется, что переданная Тегерану информация включала сведения о потенциальных целях израильских ударов и предупреждение о более мощных атаках в будущем в случае ответных действий иранской стороны.

По информации источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также ранее в этом месяце обсуждал планы нанесения удара по Ирану в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Тегеран имеет законное право на защиту от иностранной агрессии после атаки Израиля. В МИД отметили, что право на самооборону закреплено в уставе ООН.