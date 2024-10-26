Иран заявил о праве защищаться после атаки Израиля

МИД Ирана: Тегеран имеет законное право на защиту от иностранной агрессии

МИД Ирана заявил, что имеет законное право на защиту от иностранной агрессии после атаки Израиля. Его цитирует «Интерфакс».

«Такая защита — наш долг», — высказались в дипведомстве. Там добавили, что иранская армия обязана принимать меры для защиты от нападений, и что подобное право на самооборону закреплено в уставе ООН.

Ранее стало известно, что Иран сообщил Израилю, что не ответит на атаку со стороны Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Отказ от ответного удара был направлен Тегераном Тель-Авиву через страну-посредника.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля атаковала иранскую территорию. Хотя иранские власти сообщили об успешной работе системы ПВО, израильские военные рассказали, что ни одну ракету перехватить не удалось. Среди целей удара перечислялись исключительно военные объекты, но о масштабах повреждений и количестве пострадавших еще неизвестно.