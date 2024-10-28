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02:52, 28 октября 2024Мир

Американцы отказались считать демократию представлением их интересов

Опрос: 45 процентов американцев не считают свои интересы представленными в США

Фото: Pixabay

Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45 процентов американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49 процентов. Такие данные приводятся в опросе газеты New York Times и социологов из Siena College, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, большинство жителей США считают, что их правительство работает только в личных интересах и интересах элиты. Такое мнение выразили 62 процента респондентов, а 33 процента считает, что американское правительство работает во благо народа и страны.

За большие изменения в политической и экономической системе США высказались 51 процент опрошенных. За незначительные изменения выступают 38 процентов, а за ее полное уничтожение — 7 процентов.

Кроме того, американцы с недоверием относятся к мейнстрим СМИ — 55 процентов считают, что они имеют плохое влияние на демократию. Нейтральными для демократии ведущие СМИ назвали 21 процент опрошенных и такой же процент высказался за их позитивное влияние на демократию.

Ранее большинство американцев заявили, что в вопросах экономики больше доверяют кандидату в президенты США, бывшему американскому лидеру Дональд Трампу, чем его сопернице, вице-президент США Камале Харрис. Согласно результатам исследования, 44 процента участников опроса заявили, что больше доверяют политике Трампа в области экономики. Свое доверие Харрис высказали 43 процента респондентов.

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      Марина Совина
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