Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в российском областном центре

Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

О мощности заряда можно судить по последствиям взрыва — по словам Гладкова, в квартирах на шести этажах были повреждены окна, балконы и фасады. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Данные о последствиях уточняются.

Ранее 28 октября Минобороны России сообщило о еще одной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область. Вторгшийся в воздушное пространство над регионом летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.