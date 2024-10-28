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21:22, 28 октября 2024Мир

Беспилотники атаковали базу США в Сирии

Военная база США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась атаке дронов

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Беспилотники атаковали военную базу США на нефтяном месторождении Аль-Омар возле города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Четыре беспилотника атаковали американскую базу с северо-восточной стороны. Они были нацелены на объекты внутри базы и попали непосредственно по этим объектам», — указано в сообщении.

Отмечается, что два дрона также атаковали данную базу в воскресенье, 27 октября. Всего в Сирии находятся 24 американских базы, а также четыре пункта присутствия.

Ранее база США в провинции Дейр-эз-Зор у нефтегазового месторождения Коноко попала под ракетный обстрел. Уточняется, что в ответ на удар американские войска начали артиллерийский обстрел деревень Хавиджа Сукр и Аль-Джуфра, откуда мог быть нанесен удар по их базе.

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      Артём Верейкин
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