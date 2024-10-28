Бывшего замминистра российского региона и экс-мэра частично оправдали

Суд смягчил приговор экс-мэру Сибая и экс-замглавы Минтранса Башкирии

Верховный суд Республики Башкортостан пересмотрел приговор бывшим замглавы Минтранса Виктору Жулькову и экс-мэру Сибая Рустему Афзалову, признанных виновными в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Чиновники были осуждены за два эпизода превышения должностных полномочий. Им назначили наказание в виде штрафа на сумму зарплаты за восемь месяцев каждому.

Афзалов и Жульков сговорились и в период с 2021-го по 2022 год без конкурса привлекли компанию «Кизилдорострой» для ремонта дороги на участке Сибай-Туяляс и улицы в Сибае. Вследствие чего чиновники необоснованно ограничили конкуренцию между участниками тендера на заключение госконтракта.

В ходе пересмотра высшая судебная инстанция оправдала обоих по одному эпизоду, признав их право на реабилитацию в этой части. Приговор им смягчили в сумме штрафа — они должны выплатить государству зарплату за шесть месяцев работы.

13 октября сообщалось, что исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов извинился и назвал оговоркой свои слова о «соболезнованиях» в связи с празднованием Дня Республики Башкортостан.