Дания опередила Францию по объему помощи Украине

Посол РФ Барбин: Дания вышла на четвертое место среди доноров Украины

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что страна вышла на четвертое место среди доноров Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Барбин уточнил, что Дания опередила Францию, Италию по объему помощи Украине и вышла на четвертое место. Он рассказал, что страна участвует в программах стран НАТО по оказанию военной поддержки Киеву. Кроме того, Даня обучает украинских военных, установила сотрудничество с Украиной в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок», — заключил дипломат.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине. «Нам нужно изменить наше мышление. У нас в остальной Европе все еще мирное мышление», — сказала она.

