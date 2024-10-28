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17:57, 28 октября 2024Силовые структуры

Дело о расправе над воевавшим за Донбасс ополченцем Техасом из США направили в суд

В ДНР завершено расследование убийства военкора Рассела Бентли
Начало событий в новости Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела о расправе над американским ополченцем, военкором Расселом Бентли, более известным под позывным Техас. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело было возбуждено в отношении российских военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. В зависимости от роли каждого они обвиняются по части 5 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением пыток»), по части 2 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), по части 4 статьи 33 и по части 2 статьи 316 УК РФ («Подстрекательство к укрывательству преступлений»). Фигуранты с материалами уголовного дела ознакомились. Уголовное дело передано в Донецкий гарнизонный военный суд.

По версии следствия, все произошло 8 апреля в Донецке. Военные Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили по отношению к ополченцу пытки и физическое насилие, после которых он не выжил. Позже первые двое подорвали автомобиль ВАЗ-2115 с телом потерпевшего с помощью тротиловой шашки. На следующий день военнослужащий той же войсковой части — Владимир Бажин — совершил укрывательство преступления по указанию Вансяцкого и переместил останки Техаса с места произошедшего.

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      Анна Габай
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