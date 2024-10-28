Девушка заказала доставку еды и обнаружила отвратительную картину

Пользовательница Reddit с ником mosquitojelly рассказала, что открыла пакет с едой и обнаружила отвратительную картину. Девушка призналась, что увидела такое впервые.

По словам авторши поста, когда она открыла упаковку с палочками для еды, из нее посыпались опилки. Позднее она увидела, что в самих деревянных приборах поселились жучки. «Не знаю, как часто такое встречается, но я вижу это впервые», — написала она. Рассказчица добавила, что доставленные блюда ей также не понравились. Она подчеркнула, что больше не будет заказывать доставку у компании, которая их приготовила.

«Это безумие», «Дополнительный перекус», «Известная атака со стороны Китая: они подкидывают жучков в палочки для еды, чтобы разрушить американские дома изнутри», «Если у вас есть враги, подкиньте им части этих палочек», — поиронизировали пользователи.

Ранее парень показал на Reddit сувенир, который привез его дед из Малайзии. Комментаторы сочли увиденное отвратительным и предположили, что он может быть опасен.