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16:06, 28 октября 2024Россия

Дочь маршала Советского Союза показала полученный им от благодарных украинцев подарок

Дочь маршала Советского Союза Конева показала подарок отцу от украинцев

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева рассказала о полученном им от благодарных украинцев подарке. Также она показала его журналистам «Звезды», видеосюжет опубликован в Telegram.

Речь идет о косоворотке — традиционной украинской одежде. Женщина продемонстрировала одну из них. По ее словам, Конев получил несколько вышиванок за освобождение земель Украинской ССР от нацистов.

Дочь бойца рассказала, что маршал никогда не надевал подаренных ему вышиванок. «Но, безусловно, храню как историческую реликвию», — отметила она.

Ранее власти украинского города Черновцы раскритиковали местных школьниц, которые появились в городском парке в «советских» фартуках. Обратившую внимание на девочек чиновницу поддержали местные жители и потребовали привлечь нарушительниц к ответственности. Советская символика запрещена на Украине.

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      Алан Босиков
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