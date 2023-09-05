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02:23, 5 сентября 2023Бывший СССР

Школьницы в «советских» фартуках разозлили жителей украинского города

«Мрия»: на Украине произошел скандал из-за одетых в «советские» фартуки школьниц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украинские школьницы прогуливались в парке в кружевных фартуках «советского образца» и вызвали гнев местных властей. Об этом сообщает Telegram-канал «Мрия».

Девочки гуляли в центральном парке города Черновцы, когда их заметила чиновница горсовета Ирина Ткачук. Она подошла к ним, чтобы выяснить, «какая школа отличилась». Кроме того, женщина также потребовала от школьниц сменить фартуки на вышиванку.

Чиновницу поддержали прохожие, предложив обратиться в полицию и привлечь к ответственности родителей девочек. «Соучредительница объединения "Родители SOS" Алена Парфенова говорит, что этот случай — далеко не единственный за последние годы», — говорится в сообщении.

Ранее директор школы в Пыть-Яхе Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) написала донос в полицию на ученицу, которая пришла в образовательное учреждение с косами в цветах флага Украины.

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    Марина Совина
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