В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

Генсек НАТО Рютте: бойцы КНДР уже задействованы в Курской области

Военные из КНДР, которые по данным западных СМИ были якобы переброшены в Россию, теперь находятся на территории Курской области. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Politico.

«Я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию, и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — заявил генсек журналистам.

При этом Рютте добавил, что альянс считает участие Пхеньяна в конфликте «значительной эскалацией» и «опасным расширением конфликта». По его словам, среди членов НАТО сейчас проводятся активные консультации по ответным мерам, «в том числе с украинскими и южнокорейскими партнерами».

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал распространяемые в мировых СМИ слухи об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая возможность, даже если бы она имела место, соответствовала бы нормам международного права.