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03:20, 28 октября 2024Мир

Глава Минобороны Израиля призвал Нетаньяху обновить цели войны

Глава Минобороны Израиля Галант призвал Нетаньяху обновить цели войны

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант незадолго до ответной атаки еврейского государства на Иран направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министрам кабинета нацбезопасности, в котором призвал обновить цели войны, сообщает издание Haaretz.

«Текущая ситуация, в которой мы действуем — без четкого руководства и без обновленных военных целей — наносит ущерб управлению кампанией и решениям кабинета министров», — сказано в письме.

Он отметил, что на фоне «значительных событий в ходе войны» необходимо обсудить и уточнить новые военные цели.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства. По его словам, иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

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      Марина Совина
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