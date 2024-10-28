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03:00, 28 октября 2024Мир

«Сионистский режим допустил ошибку». Иран предупредил Израиль об ответе на атаки

Аятолла Хаменеи: Израиль допустил ошибку, нанеся удар по Ирану
Аятолла Али Хаменеи

Аятолла Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства.

Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана

аятолла Али Хаменеиверховный лидер Ирана

По его словам, иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

Ранее Али Хаменеи прокомментировал израильский удар по военным объектам, который мог вывести из строя критический в стране объект по разработке баллистических ракет. Конкретные решения в связи с этим будут выработаны иранскими чиновниками, добавил аятолла.

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1 октября 2024

ЦАХАЛ нанес удары по системам ПВО

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Взрывы были слышны в том числе в Тегеране.

В США заявили об ударе Израиля по системам противовоздушной обороны вокруг ключевых энергетических объектов Ирана. В случае очередного удара Тегеран понесет большие экономические убытки, так как ключевые энергообъекты не будут защищены от ударов ЦАХАЛ, утверждает газета The New York Times.

До этого власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Из его распоряжений понятно, что если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, ответ обязательно последует.

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26 октября 2024

Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию», заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Мы не стремимся к войне, но отстаиваем права нации и будем защищаться

Масуд Пезешкиан президент Ирана

Политик пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам.

В Израиле предупредили Иран о последствиях попыток навредить еврейскому государству

Дальнейшие попытки Ирана навредить Израилю будут иметь последствия. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси

Дани ДанонДани Данон

За новые угрозы в адрес Израиля Иран «будет расплачиваться», отметил он в связи с призывом Тегерана провести заседание Совбеза ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ нанес удар по поенному потенциалу Ирана. По его словам, теперь возможности Тегерана производить летящие на израильские города ракеты значительно снизились.
ЦАХАЛ нанес «точный и мощный удар, и он достиг всех целей», — подчеркнул глава кабмина еврейского государства.

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      Марина Совина
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