Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 27 октября 2024Мир

Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

Президент Ирана Пезешкиан пообещал Израилю ответ на удары по военным объектам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию», заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает ISNA.

«Мы не стремимся к войне, но отстаиваем права нации и будем защищаться», — подчеркнул он. Политик пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

      Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

      Чимаев назвал цель участия в поединках

      Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

      Уборщик получил семь миллионов долларов на счет и вернул их банку

      В Финляндии призвали принять Украину в НАТО и ЕС

      В Энергодаре заявили о желании многих украинцев вернуться в город

      Санду объяснила введение санкций против России

      Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в текущем году

      «Хезболла» назвала условие для прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше