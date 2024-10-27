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18:04, 27 октября 2024Мир

Совбез ООН обсудит израильский удар по Ирану

Reuters: Совбез ООН 28 октября обсудит удар Израиля по военным объектам Ирана

Фото: Yao Bing / XinHua / Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник 28 октября для обсуждения израильского удара по военным объектам в Иране. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Reuters.

«Действия израильского режима представляют серьезную угрозу международной безопасности и еще больше дестабилизируют и без того нестабильную ситуацию в регионе», — приводит агентство письмо главы МИД Ирана Аббас Аракчи членам Совбеза Всемирной организации.

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики в обращении подчеркнул, что Тегеран «оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ» на израильский удар.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи заявил, что Тегеран определит, как ответить на удар Израиля по своей территории.

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      Глеб Бажуткин
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