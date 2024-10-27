Совбез ООН обсудит израильский удар по Ирану

Reuters: Совбез ООН 28 октября обсудит удар Израиля по военным объектам Ирана

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник 28 октября для обсуждения израильского удара по военным объектам в Иране. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Reuters.

«Действия израильского режима представляют серьезную угрозу международной безопасности и еще больше дестабилизируют и без того нестабильную ситуацию в регионе», — приводит агентство письмо главы МИД Ирана Аббас Аракчи членам Совбеза Всемирной организации.

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики в обращении подчеркнул, что Тегеран «оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ» на израильский удар.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи заявил, что Тегеран определит, как ответить на удар Израиля по своей территории.