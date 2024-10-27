Нетаньяху заявил о снижении военного потенциала Ирана из-за удара ЦАХАЛ

Нетаньяху: Израиль нанес удал по военному потенциалу Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удал по поенному потенциалу Ирана. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, теперь возможности Тегерана производить летящие на израильские города ракеты значительно снизились.

ЦАХАЛ нанес «точный и мощный удар, и он достиг всех целей», — подчеркнул глава кабмина еврейского государства.

Ранее в США заявили об ударе Израиля по системам противовоздушной обороны вокруг ключевых энергетических объектов Ирана. В случае очередного удара Тегеран понесет большие экономические убытки, так как ключевые энергообъекты не будут защищены от ударов ЦАХАЛ, утверждает газета The New York Times.

