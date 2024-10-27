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13:00, 27 октября 2024Мир

В США заявили о повреждении Израилем ПВО вокруг энергообъектов Ирана

NYT: Израиль поразил ПВО вокруг ключевых энергообъектов Ирана

Фото: Cheriss May / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг ключевых энергетических объектов Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В результате атак Израиля на Иран утром в субботу были уничтожены системы противовоздушной обороны, созданные для защиты нескольких важнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также системы, охраняющие крупное газовое месторождение и крупный порт на юге Ирана», — приводит издание слова источников.

Иранские собеседники также подчеркнули, что подобный удар принес большие издержки для Ирана. В случае очередного удара Тегеран понесет большие экономические убытки, так как ключевые энергообъекты не будут защищены от ударов ЦАХАЛ.

Ранее Axios сообщал, что удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. Также известно, что Израиль «нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия».

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      Максим Габриелян
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