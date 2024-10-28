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00:14, 28 октября 2024Мир

В Иране рассказали о просчете Израиля

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал просчетом Израиля нападение на Тегеран
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на своей странице в соцсети X рассказал, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства.

«Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана», — заявил он.

По его словам, иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заверил, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию». Политик пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам.

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      Марина Совина
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