В Израиле предупредили Иран о последствиях попыток навредить еврейскому государству

Постпред Израиля при ООН Данон предупредил Иран о расплате за его действия

Дальнейшие попытки Ирана навредить Израилю будут иметь последствия. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон, передает ТАСС.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам на территории Исламской Республики.

«Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси», — говорится в заявлении Данона в связи с призывом Тегерана провести заседание Совбеза ООН. За новые угрозы в адрес Израиля Иран «будет расплачиваться», отметил он.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи прокомментировал израильский удар по военным объектам, который мог вывести из строя критический в стране объект по разработке баллистических ракет. Конкретные решения в связи с этим будут выработаны иранскими чиновниками, добавил аятолла.