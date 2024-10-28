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14:41, 28 октября 2024Ценности

Ирина Болгар провозгласила себя создателем стиля Дурова

Ирина Болгар провозгласила себя создателем узнаваемого стиля Павла Дурова

Фото: @missbolgar

Петербурженка Ирина Болгар, которая якобы является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, провозгласила себя создателем его узнаваемого стиля. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар заявила, что была дизайнером всей одежды, в которой предприниматель появлялся на публике и интервью. По словам женщины, она пыталась создать предметы гардероба, которые лучше всего отражали личность Дурова. В конечном счете ей удалось сформировать капсульную коллекцию вещей, которые идеально сочетаются друг с другом.

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«Воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы на заказ по моим эскизам, идеально скроенные брюки, кашемировые пальто — вся одежда была изготовлена по моему дизайну и из тех тканей, которые я лично отбирала», — отметила Болгар в публикации.

В июле Ирина Болгар назвала себя матерью троих детей Павла Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Впоследствии Болгар выложила ряд фотографий с бизнесменом и неоднократно критически высказывалась в его адрес.

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      Карина Черных
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