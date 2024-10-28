Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 28 октября 2024Путешествия

Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Житель Италии Симоне побывал в России и описал местную еду фразой «у нас это едят только бедняки». Своими впечатлениями он поделился с женой-россиянкой, об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время путешествия по стране супруги зашли на рынок в Ялте и купили камбалу, которую впоследствии приготовили по популярному рецепту — обжарили в муке с солью. При этом изначально мужчина хотел, чтобы рыбу запекли в духовке, как это делают в Италии.

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

«Симоне был в восторге, — отметила автор публикации. — Сказал, что так действительно получается вкуснее. Но и камбала, как оказалось, в Венеции другая, без шипов и меньше размером».

Много вопросов у иностранца было к вяленой кефали. Симоне сообщил, что в Европе она считается плохой, едят ее только бедные люди. «А вот наша культура пить часто чай находит отклик в нем на все сто, — добавила блогерша. — Мы всегда заказывали его в заведениях, потому что в Италии такого разнообразия нет. Единственное, что понять Симоне ну никак не мог, это то, как можно на завтрак пить чай или кофе с колбасой».

Более того, по словам путешественницы, ее мужу понравились сладости в России, а именно чурчхела и торт «Кутузов». «А насчет десерта Тирамису он сказал, что в Крыму его делают не очень, и мой домашний тирамису ему нравится больше, чем в ресторанах, где мы пробовали его», — продолжила она.

Ранее турист из США побывал в России и рассказал о том, что его больше всего удивило. Автор ролика поразился, что в Москве можно легко найти западные товары или их аналоги.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

      ФСБ раскрыла количество сорванных воздушных атак ВСУ за прошедшею неделю в ДНР

      Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

      Пожар на атакованном ВСУ российском предприятии попал на видео

      Стрелявшего по маршрутному автобусу россиянина задержали за хулиганство

      Мелания Трамп внезапно шокировала американцев на митинге

      ВСУ за ночь пытались ударить по четырем регионам России

      Фитнес-тренер назвал самые эффективные кардиоупражнения

      Эксперт назвал учения НАТО в Лапландии подготовкой к войне

      Российские военные создали напоминающий дреды мангал для защиты танков от дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше