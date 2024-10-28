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01:46, 28 октября 2024Мир

Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

Армейское радио: ЦАХАЛ уничтожила весь стратегический оборонный потенциал Ирана

Фото: Pixabay

ВВС Израиля в ходе атаки на военные объекты Ирана уничтожили весь стратегический оборонный потенциал страны. Об этом сообщило израильское армейское радио, передает РИА Новости.

«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть — все батареи зенитных ракет большой дальности», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Уточняется, что всего у Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства.

Таким образом, фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства, отмечается в заявлении.

Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране, откуда в том числе были ранее выпущены баллистические ракеты по территории Израиля.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства. По его словам, иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

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      Марина Совина
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