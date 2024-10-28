Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:45, 28 октября 2024Из жизни

Криминалисты идентифицировали женщину по найденному в стене черепу

В США в стене нашли череп женщины, умершей в 1848 году, и установили ее личность

Фото: Kane County Coroner's Office

В США криминалисты установили личность женщины, чей череп нашли в стене дома почти полвека назад. Об этом пишет CNN.

В 1975 году мужчина делал ремонт в своем доме в Батавии, пригороде Чикаго, когда внезапно наткнулся на спрятанный в стене череп. Он сообщил о находке в полицию. Правоохранители исследовали находку и смогли определить, что череп принадлежит молодой женщине, жившей в конце XIX века или в начале XX-го. Поскольку больше ничего выяснить не удалось, останки неизвестной оказались в архиве Музея Батавии. В 2021 году во время ревизии их нашли сотрудники музея.

Они передали череп полиции, а правоохранители решили заново открыть дело, поскольку возможности ДНК-анализа значительно расширились с 1975 года. Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить ее генеалогическое древо и даже найти ее живых потомков. Оказалось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер из Меррилвилля, штат Индиана. Как выяснилось, она скончалась в 1866 году во время родов.

Неизвестно, как именно череп Грейнджер оказался в Чикаго. Полицейские считают, что ее могилу разграбили. Вероятнее всего, тело продали медикам. Его найти уже не удалось. Останки Грейнджер перезахоронили на кладбище Батавии.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Ранее в США полицейские установили личность женщины, чьи останки нашли 50 лет назад. Оказалось, что ее убил известный маньяк.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

      В России предупредили о возможности «идеального шторма» в экономике

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

      Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

      Обвиненный в домогательствах Депардье отказался явиться в суд

      Новые продавцы стали реже выходить на маркетплейсы

      Стали известны сроки закрытия консульства России в Польше

      Россиянин с отчеством Люциферович начал преследовать женщин-следователей

      Премьер Индии подарил Путину картину в стиле сохраи

      Участник СВО едва не лишился выплат из-за долга почти в миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше