Кубу открыли для некоторых российских товаров

Россельхознадзор: Куба открылась для поставок свинины и говядины из России

Россельхознадзор открыл рынок Кубы для российских поставщиков свинины, говядины, мяса птицы, а также молочной продукции. Об этом со ссылкой на данное ведомство сообщает РИА Новости.

Уточняется, что беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой латиноамериканской страны смогут предприятия, включенные в реестр экспортеров ФГИС «ВетИС» компонента «Цербер» по стране Куба.

Как отметили в Россельхознадзоре, принятое решение — это результат проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, которая признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.

Ранее сообщалось, что поток российских туристов на Кубу вырос в 2024 году на восемь процентов. В итоге РФ заняла третье место среди государств — поставщиков туристов на этот остров. С января по сентябрь его посетили около 185 тысяч россиян.