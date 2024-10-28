Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 28 октября 2024Экономика

Кубу открыли для некоторых российских товаров

Россельхознадзор: Куба открылась для поставок свинины и говядины из России

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Россельхознадзор открыл рынок Кубы для российских поставщиков свинины, говядины, мяса птицы, а также молочной продукции. Об этом со ссылкой на данное ведомство сообщает РИА Новости.

Уточняется, что беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой латиноамериканской страны смогут предприятия, включенные в реестр экспортеров ФГИС «ВетИС» компонента «Цербер» по стране Куба.

Как отметили в Россельхознадзоре, принятое решение — это результат проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, которая признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.

Ранее сообщалось, что поток российских туристов на Кубу вырос в 2024 году на восемь процентов. В итоге РФ заняла третье место среди государств — поставщиков туристов на этот остров. С января по сентябрь его посетили около 185 тысяч россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      В Польше сочли планы Украины поставить памятник Шухевичу пощечиной

      Шесть беспилотников ВСУ пролетели вглубь территории России

      После поджога венков у монумента «Скорбящая мать» на россиянку завели уголовное дело

      В повышении ставки ЦБ увидели риски для среднего бизнеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше