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10:12, 28 октября 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну латиноамериканскую страну

Российский турпоток на Кубу вырос на восемь процентов за 2024 год

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российские туристы массово устремились на Кубу, турпоток из России в эту латиноамериканскую страну вырос на восемь процентов за 2024 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммерческого директора министерства туризма республики Хиану Галиндо Энрикес.

Таким образом, Россия заняла третье место среди государств-поставщиков туристов на Кубе. Отмечается, что за десять месяцев текущего года популярную курортную республику посетили около 185 тысяч россиян.

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По словам Энрикес, если количество авиарейсов между странами будет увеличено, то заявленная в начале 2024 года цифра в 200 тысяч отдохнувших может быть превышена.

Ранее стало известно, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта, Таиланда и ОАЭ. Планы соотечественников раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В топ-10 направлений по спросу на новогодние каникулы также входят Россия, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия, Мальдивы.

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      Фариза Бацазова
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