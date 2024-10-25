Раскрыты планы российских туристов на Новый год

РСТ: российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах

Российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Планы соотечественников раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на агрегаторы пакетных туров, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что именно эти два направления наиболее востребованы среди путешественников. Также большим спросом пользуются ОАЭ. Средний чек для Египта с человека составляет 255 тысяч рублей, для Таиланда — 359 тысяч рублей, для ОАЭ — 360 тысяч рублей, рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

По информации сервиса «Слетать.ру», в топ-10 направлений по спросу на новогодние каникулы входят Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия, Мальдивы.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Подорожание затронет такие направления, как Египет, Таиланд и Мальдивы.