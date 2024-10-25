Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:13, 25 октября 2024Путешествия

Раскрыты планы российских туристов на Новый год

РСТ: российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах

Фото: Donald P / Unsplash

Российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Планы соотечественников раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на агрегаторы пакетных туров, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что именно эти два направления наиболее востребованы среди путешественников. Также большим спросом пользуются ОАЭ. Средний чек для Египта с человека составляет 255 тысяч рублей, для Таиланда — 359 тысяч рублей, для ОАЭ — 360 тысяч рублей, рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Материалы по теме:
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
5 октября 2024

По информации сервиса «Слетать.ру», в топ-10 направлений по спросу на новогодние каникулы входят Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия, Мальдивы.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Подорожание затронет такие направления, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      США начали оправдываться из-за санкций против России

      Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

      Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

      Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

      В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

      ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

      В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше