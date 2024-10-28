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21:29, 28 октября 2024Мир

МИД ФРГ высказался об инциденте с Бербок в аэропорту Китая

МИД ФРГ опроверг сообщения о том, что Бербок не встретили в аэропорту Китая

Фото: Emilie Madi / Reuters

Информация о том, что министра иностранных дел Германии Анналену Бербок никто не встретил в аэропорту во время ее визита в Китай или Индию, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер, чье заявление приводит РИА Новости.

Он прокомментировал опубликованные в сети кадры, на которых Бербок спускается с трапа самолета и оглядывается по сторонам, но ее никто не встречает. Фишер также уточнил, что видео было снято в Малайзии, а не в Индии или Китае. «Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — объяснил он.

В начале октября стало известно, что Бербок отправится в Китай для обсуждения с представителями властей страны ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Сообщалось, что министр намерена склонить Пекин в вопросе украинского конфликта на сторону Евросоюза.

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      Марина Совина
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