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11:00, 3 октября 2024Мир

Раскрыта новая попытка Германии склонить позицию Китая по Украине на сторону ЕС

SCMP: глава МИД Германии Бербок отправится в Китай для обсуждения Украины

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

По словам осведомленных источников, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшие дни отправится в Китай для обсуждения с представителями китайских властей ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«[Визит главы МИД ФРГ Бербок] произойдет в ближайшие дни в течение этого месяца», — уточнили собеседники газеты. По их данным, повестка поездки «была в основном подтверждена». Главной темой для переговоров станет «критический момент» усилий ЕС по поддержке Украины в конфликте с Россией, процесс деэскалации и инициативы Пекина по мирному урегулированию ситуации.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Европейского союза (ЕС) и США по Украине. «И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации», — объяснил министр.

В сентябре стало известно, что мирный план Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине поддерживают более 110 стран мира. «Консенсус Китая и Бразилии получил положительные отзывы от более чем 110 стран, что отражает общие ожидания международного сообщества», — уточнил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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      Виктория Кондратьева
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