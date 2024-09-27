Названо число поддерживающих мирный план Китая и Бразилии по Украине

МИД КНР: мирный план Китая и Бразилии по Украине поддерживают более 110 стран

Мирный план Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине поддерживают более 110 стран мира. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«На данный момент консенсус Китая и Бразилии получил положительные отзывы от более чем 110 стран, что отражает общие ожидания международного сообщества», — уточнил он.

По словам представителя китайского дипломатического ведомства, Пекин готов контактировать с соответствующими сторонами и совместно содействовать политическому урегулированию кризиса.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», дабы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине. Министр отметил, что данная платформа задумана как открытая группа, которая стремится к инклюзивному диалогу.