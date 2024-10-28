Мумифицированные останки мужчины нашли в туалете дома его матери

В США мумифицированное тело мужчины нашли в туалете дома его матери

В городе Окленд, США, полицейские отправились на поиски пропавшей женщины, а нашли ее детей. Об этом сообщает CBS.

Один из родственников 95-летней Надин Паркер забеспокоился, что давно не видел пожилую женщину и попросил полицейских проверить ее состояние. Они выяснили, что Паркер уже как два года жила в доме престарелых, однако сделали в ее доме другие жуткие открытия.

Полицейские обратили внимание на то, что дорога к зданию, в котором жила Паркер, была завалена мусором. Где-то его высота достигала трех метров. Внутри дома также были горы отходов, летало множество мух и стоял неприятный запах. В туалете полицейским удалось обнаружить мумифицированные останки мужчины, оказавшимся сыном Паркер.

Согласно предположениям судмедэкспертов, мужчина пролежал там несколько недель, а, возможно, месяцев. Останки могли высохнуть из-за высокой температуры в закрытом туалете.

Кроме того, полицейские нашли и второго сына женщины. Он был жив, но в его ухе росла плесень. Предполагается, что он психически не здоров. Сотрудники полиции взяли ДНК с останков его брата, чтобы установить, что с ним произошло.

Ранее сообщалось, что женщина из Британии четыре года хранила дома останки родителей. Она расправилась с ними, поскольку они задавали слишком много вопросов о ее долгах, накопившихся из-за зависимости от онлайн-казино.

