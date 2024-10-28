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10:01, 28 октября 2024Мир

На Западе заявили о нервном состоянии украинских властей

20Minutos: Зеленский опасается потери интереса Запада к поддержке Украины
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны опасаются потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне скорых начала работы Европейской комиссии (ЕК) в новом составе и президентских выборов в США. Об этом сообщает испанское издание 20Minutos со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Определенное изменение его тона логично (...). Начинают работу новый Европейским парламент и [Европейская] комиссия (...). Украина не хочет, чтобы эти изменения слишком сильно изменили поддержку», — отмечают собеседники издания.

При этом они отметили, что окончательно ситуация прояснится с итогами президентских выборов в США. Они также добавили, что многие на Западе поддерживают «план победы» Зеленского, однако не верят в его реализацию и считают его предложение отражением нервозного состояния украинских властей.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Он также добавил, что Прага с недопониманием относится к странам, которые стремятся наладить отношения с Россией. В частности, он имел в виду власти Словакии.

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      Максим Габриелян
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