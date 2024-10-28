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02:00, 28 октября 2024Из жизни

Настоятель монастыря попался на занятии сексом по телефону

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Таиланде прихожане потребовали настоятеля буддийского монастыря покинуть пост после того, как узнали о его сексуальной жизни. Об этом сообщает The Thaiger.

Причиной скандала стала утечка аудиозаписи разговора 56-летнего настоятеля храма в провинции Лампанг с женщиной. В ходе беседы мужчина попросил собеседницу заняться с ним сексом по телефону. После они обсуждали сексуальные желания, проговаривали свои действия и стонали. Прежде чем повесить трубку, оба сообщили о достижении оргазма. Предполагается, что «любовница» настоятеля — 61-летняя жена его шофера.

Неизвестно, кто записал и опубликовал разговор, однако запись вызвала возмущение прихожан. После утечки местные жители подали жалобу в Национальное управление по делам буддизма. Во время допроса настоятель признал, что голос принадлежит ему, и пообещал оставить монашество после окончания буддийского поста. Однако позже он отказался от своих слов, чем заставил противников повторно опубликовать аудиозапись в надежде на восстановление справедливости. При этом другая группа людей из того же района поддержала настоятеля. По их словам, он поддерживал свою паству на протяжении долгого времени и достоин прощения.

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Управления по делам буддизма провинции Лампанг признало наличие проблемы. Там заявили, что проведут расследование и примут решение об отстранении настоятеля от должности.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями. Он утверждал, что это необходимо для достижения высшего уровня познания и освобождения от всех страданий.

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      Алиса Дмитриева
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