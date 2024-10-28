Названы предвещающие инфаркт за несколько дней неочевидные симптомы

Кардиолог Аникьева: за несколько дней до инфаркта человек может ощущать слабость

На начавшийся инфаркт может указывать ряд неочевидных симптомов, которые люди обычно игнорируют, предупредила кардиолог и заведующая стационаром отделения кардиологии и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Евгения Аникьева. Их доктор перечислила «Ленте.ру».

По словам врача, за несколько дней до сердечного приступа человек может ощущать слабость, недомогание, дискомфорт в груди, часто переходящий в область шеи, плеч и рук. Также предвестниками опасной для жизни патологии она назвала одышку, учащенное сердцебиение, потливость, тошноту.

Перед инфарктом у человека снижается переносимость обычных физических нагрузок, кружится голова — это связано с колебаниями артериального давления. Также появляются отеки из-за того, что сердце не справляется с перекачиванием крови и она скапливается в нижних конечностях Евгения Аникьева кардиолог

В некоторых случаях, по словам Аникьевой, возможен сухой кашель без температуры, преимущественно в положении лежа. «Все эти симптомы чаще всего появляются утром на фоне полного покоя либо после интенсивных физических нагрузок», — отметила кардиолог.

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