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12:30, 28 октября 2024Забота о себе

Названы предвещающие инфаркт за несколько дней неочевидные симптомы

Кардиолог Аникьева: за несколько дней до инфаркта человек может ощущать слабость

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

На начавшийся инфаркт может указывать ряд неочевидных симптомов, которые люди обычно игнорируют, предупредила кардиолог и заведующая стационаром отделения кардиологии и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Евгения Аникьева. Их доктор перечислила «Ленте.ру».

По словам врача, за несколько дней до сердечного приступа человек может ощущать слабость, недомогание, дискомфорт в груди, часто переходящий в область шеи, плеч и рук. Также предвестниками опасной для жизни патологии она назвала одышку, учащенное сердцебиение, потливость, тошноту.

Перед инфарктом у человека снижается переносимость обычных физических нагрузок, кружится голова — это связано с колебаниями артериального давления. Также появляются отеки из-за того, что сердце не справляется с перекачиванием крови и она скапливается в нижних конечностях

Евгения Аникьевакардиолог

В некоторых случаях, по словам Аникьевой, возможен сухой кашель без температуры, преимущественно в положении лежа. «Все эти симптомы чаще всего появляются утром на фоне полного покоя либо после интенсивных физических нагрузок», — отметила кардиолог.

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      Наталья Обрядина
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